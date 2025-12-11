Vecinos del cruce de las calles Las Azucenas y Flor de Loto, en el distrito de Santa Anita, reportaron la presencia de un enjambre de abejas en plena vía pública. Los insectos se habían asentado en un palo de madera utilizado como separador de espacios en una cochera, según informó RPP.

La aparición del enjambre generó preocupación inmediata entre los residentes y comerciantes de la zona, especialmente después de que dos transeúntes resultaran picados.

Serenos y policías acordonan la zona

Ante el riesgo de nuevos ataques, serenos y policías establecieron un perímetro de seguridad para impedir que las personas se acercaran al lugar donde se concentraban las abejas.

Al cierre del informe, personal especializado acudió al punto y procedió al retiro de los insectos. Además, se realizó una inspección perimetral para descartar la presencia de otros enjambres en los alrededores.

Antecedente reciente en Jesús María

La preocupación vecinal aumentó debido a un incidente similar ocurrido en septiembre en el distrito de Jesús María, donde una joven impulsadora fue atacada por miles de abejas en las calles 6 de Agosto y Pardo de Zela. La víctima fue hospitalizada por la cantidad de picaduras.

En ese caso, la presencia de las abejas se originó porque un vecino había instalado dos colmenas en su vivienda para producir miel artesanal. El municipio lo sancionó con una multa.