Jonathan Navarro Berríos, alias ‘Cara de Dedo’, sindicado por la Policía Nacional del Perú como presunto brazo armado de Gerald Oropeza, fue asesinado a balazos en el Cercado de Lima, cuando se encontraba con su pareja, Jéssica Gil Zeta, quien resultó herida.
El ataque se produjo la noche del último miércoles 10 de diciembre, cuando la pareja salía de una vivienda para dirigirse a un vehículo, de acuerdo a un reporte de América Noticias.
Según testigos, horas antes del crimen se vio a tres sujetos desconocidos merodeando el lugar. Cuando la pareja abandonó la casa, los sicarios se acercaron y dispararon al menos siete veces. Navarro quedó gravemente herido y falleció camino al hospital, mientras que su acompañante fue trasladada de emergencia.
La PNP informó que Jonathan Navarro tenía antecedentes por diversos hechos violentos. En 2015 fue internado en el penal Castro Castro con prisión preventiva y posteriormente absuelto en un proceso donde se solicitaba cadena perpetua.
