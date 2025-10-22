El alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, manifestó su apoyo al estado de emergencia que rige en Lima y Callao, y resaltó la articulación directa entre su municipio, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fuerza Aérea del Perú (FAP), que cuenta con una base operativa en el distrito.
“Es un cambio radical ver al presidente involucrarse personalmente. Eso da buenas señales de que esta vez sí vamos a tener resultados”, declaró Bruce en entrevista con Canal N.
Bruce informó que el distrito ha puesto toda su infraestructura de seguridad a disposición de las fuerzas del orden. Entre los recursos entregados figuran 109 patrulleros bajo la modalidad de renting, más de 2 mil cámaras con inteligencia artificial y una moderna central de monitoreo, donde ya trabaja personal policial y militar.
El burgomaestre precisó que el estado de emergencia no contempla fondos adicionales para los municipios, sino que busca eliminar trabas legales que permitan una intervención más ágil de las Fuerzas Armadas.
“El objetivo principal es levantar restricciones legales para la intervención de las Fuerzas Armadas, no movilizar fondos”, explicó.
