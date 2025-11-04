Durante la madrugada, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana anunció que las clases en los colegios públicos se desarrollarían de forma virtual debido al paro de transportistas. Sin embargo, muchos estudiantes no recibieron el aviso a tiempo y acudieron a sus instituciones educativas como un día normal.

En Chorrillos, un escolar llegó hasta su colegio y encontró la puerta cerrada, quedándose en la entrada a la espera de que alguien abriera.

Según relató a la prensa, sus padres habían recibido un comunicado alrededor de las ocho de la noche donde se indicaba que sí habría clases, por lo que salió de casa con normalidad.

La familia no llegó a ver el nuevo aviso, emitido alrededor de las tres de la mañana, en el que se informaba el cambio a la modalidad virtual.

BDP EnVivo | PARO DE TRANSPORTE. Estudiante acude a su colegio, pero lo encontró cerrado por la paralización. No se notificó a los estudiantes con tiempo suficiente.

— panamericanatv (@PanamericanaTV) November 4, 2025