Un hombre fue encontrado sin vida dentro de una camioneta en la urbanización Nosiglia, II etapa, en Breña, entre las 3 y 4 de la madrugada de este jueves 30 de octubre.

La víctima presentaba impactos de bala y la Policía Nacional cercó el perímetro para iniciar las primeras pericias en el lugar.

De acuerdo con testigos, el vehículo no pertenecía a ningún residente del barrio y su presencia generó alerta entre los vecinos.

Los agentes continúan recabando elementos que permitan identificar a los responsables y conocer el motivo del ataque.

Este episodio se registra en pleno estado de emergencia en Lima Metropolitana y ha reforzado la preocupación por los hechos violentos que siguen ocurriendo pese a las medidas de seguridad vigentes.