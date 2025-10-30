Un hombre fue encontrado sin vida dentro de una camioneta en la urbanización Nosiglia, II etapa, en Breña, entre las 3 y 4 de la madrugada de este jueves 30 de octubre.
La víctima presentaba impactos de bala y la Policía Nacional cercó el perímetro para iniciar las primeras pericias en el lugar.
De acuerdo con testigos, el vehículo no pertenecía a ningún residente del barrio y su presencia generó alerta entre los vecinos.
Los agentes continúan recabando elementos que permitan identificar a los responsables y conocer el motivo del ataque.
Este episodio se registra en pleno estado de emergencia en Lima Metropolitana y ha reforzado la preocupación por los hechos violentos que siguen ocurriendo pese a las medidas de seguridad vigentes.
