Un asesinato registrado la tarde del 15 de diciembre generó alarma entre los vecinos del distrito de Puente Piedra. El hecho se produjo en la intersección de la calle Francisco Bolognesi con la avenida Las Acacias, en un horario en el que había tránsito y personas en los alrededores.
La víctima fue identificada como Dominic Sánchez Lozano, de 38 años, conocido por su participación como imitador de ‘Lennox’ en el programa televisivo ‘Yo soy’.
De acuerdo con la información disponible, el ataque ocurrió cuando se disponía a ingresar a su domicilio.
Sujetos armados le dispararon de manera reiterada, dejándolo gravemente herido en la puerta de su casa. Familiares y personas cercanas acudieron tras escuchar los disparos, pero solo pudieron constatar que ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las heridas.
