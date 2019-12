Personal de la Policía de la comisaría San Cayetano, que estuvo de turno cuando ocurrió Juan César Augusto Huaripata Rosales (28) asesinó con un arma blanca a Jessica Tejeda Huayanay (34) y a dos de sus hijos, fue relevado.

Según los vecinos de la cuadra 2 del jirón La Mar, en El Agustino, desde las 4 de la mañana se escucharon los gritos de Jessica Tejeda, pidiendo ayuda. Sin embargo, pese al pedido de auxilio, los agentes de la policía se acercaron media hora después, afirman los vecinos.

A las 4:09 de la mañana, una vecina llamó al 105, pero el apoyo no llegaba. Otra vecino corrió hacía la comisaría de Santoyo, pero -según cuenta para Latina- no le hicieron caso. “Fui a la comisaría, pedí ayuda, me volví histérica y le grité de cólera (a un policía) para traerlo, para que me ayude a sacarla (a la víctima). Y no vino”. contó la vecina.

Por su parte, el coronel Luis Alberto Ladrón de Guevara explicó a Canal N que todo el personal ha sido cambiado tras la preinvestigación. El nuevo comandante a cargo de la dependencia proviene de la comisaría de Tahuantinsuyo. “No es que se actúe (después del feminicidio) sino son medidas que se tomen en base al criterio del personal. Este año se hace la renovación de todo el personal policial”, dijo Ladrón de Guevara.

Relevan a policías que habrían demorado en atender emergencia. Video canal N