La Primera Fiscalía Provincial Penal de Carabayllo, bajo la dirección del fiscal provincial Gerber López Bravo, inició una investigación preliminar contra quienes resulten responsables del presunto delito de extorsión en agravio de Toño Centella. Cabe indicar que el hecho sucedió el último domingo 2 de febrero, luego del concierto del artista en el club “El Bosque” en el distrito de Carabayllo.

De acuerdo con la fiscal adjunta Yrma Verónica Cayetano Muñoz, el incidente ocurrió cuando el cantante estaba en el escenario.

Unos sujetos, abordo de tres vehículos, dejaron un artefacto explosivo cerca de la puerta principal del local y al lado del vehículo de Centella. La detonación destruyó para el auto y causó daños a la carrocería y los vidrios, aunque no se reportaron víctimas mortales.

Esta investigación se llevará a cabo por la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones en un plazo de 40 días. Asimismo, entre las diligencias, van a recabar testimonios, pruebas de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) y videos de cámaras de seguridad.

#Urgente 🚨| Ministerio Público abrió investigación preliminar contra los que resulten responsables por el presunto delito de extorsión en agravio de cantante “Toño Centeña” y otros, tras la presunta detonación de un explosivo al término de su concierto en un club de Carabayllo” pic.twitter.com/8jjD4HTEVr — Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima Norte (@mplimanorte) February 4, 2025

Discoteca de Toño Centella en Carabayllo sufre ataque con explosivo

La madrugada del último domingo, un artefacto explosivo destruyó parte de la puerta enrollable y el piso de la discoteca Amnesia, ubicada en Carabayllo y propiedad del cantante y regidor de Comas, Toño Centella. El local, actualmente clausurado por no contar con licencia de funcionamiento, se ha convertido en el centro de los ataques de extorsionadores.

Vecinos de la zona expresaron su preocupación ante la creciente ola de violencia. “Están esperando que haya muertos, ya estamos cansados, esta es la cuarta o quinta vez que ocurre algo así”, manifestó un testigo, subrayando que la comisaría de Santa Isabel está ubicada cerca del lugar, pero los ataques persisten.

Ataques constantes contra Toño Centella

Este incidente no es un hecho aislado. En diciembre pasado, en un lapso de 48 horas, se reportaron tres atentados contra el cantante:

Dispararon contra un local donde estaba estacionado su bus.

Dejaron un explosivo en su vivienda.

Atacaron la discoteca Amnesia con un artefacto similar.

Además, en marzo del año pasado, los extorsionadores incendiaron un automóvil registrado a su nombre y al de su exesposa, acompañando el ataque con amenazas directas.

En una declaración realizada en 2024, Toño Centella expresó su temor por la situación: “Me siento mal por todas estas cosas, yo no he hecho nada. Atentan contra mi casa, mi familia. Salgo a la calle y veo una moto por acá, otra moto por allá”.

