La Fiscalía solicitó comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país para el suboficial de la Policía Nacional Luis Magallanes, quien es investigado por el presunto delito de homicidio simple en agravio de Eduardo Ruiz Sanz.

La medida fue presentada ante el Juzgado de Investigación Preparatoria como parte de la formalización de la investigación preparatoria.

Según la disposición fiscal N.º 06, emitida el 23 de octubre, el agente permanece internado en el Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”, bajo custodia, mientras la autoridad judicial evalúa su situación legal.

La Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada de Lima tiene a su cargo el caso fiscal N.º 527016203-2025-110-0. El delito atribuido está tipificado en el artículo 106 del Código Penal.