La salida del papa León XIV del hospital Gemelli de Roma no ha alterado, hasta el momento, la organización de su próxima visita al Perú.

Guillermo Inca, coordinador nacional de este viaje, aseguró que los equipos responsables continúan con los preparativos y mantienen contacto con el Vaticano.

“En ningún momento se paró los avances, los trabajos. Hemos estado en coordinaciones con Roma. La última coordinación la he tenido hace unos 40 minutos, donde continúa todo”, sostuvo Inca para RPP.

Las ciudades de Chiclayo, Pucallpa y Cusco permanecen dentro de las expectativas de la visita, aunque Inca reconoció que la agenda dependerá también de la evolución del papa y de las recomendaciones de sus médicos.

El coordinador agradeció el apoyo del Gobierno, la empresa privada, las instituciones y los fieles que participan en la organización.