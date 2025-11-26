Más de 30 agentes de seguridad revisaron una a una las celdas del penal de máxima seguridad Anexo Mujeres de Chorrillos durante una requisa en el marco de la ampliación de declaratoria del estado de emergencia a nivel de Lima Metropolitana y el Callao.

Divididas en cuadrillas, las agentes del INPE ingresaron y revisaron minuciosamente las pertenencias de las internas, además de la revisión corporal realizada por agentes femeninas cumpliendo los protocolos de seguridad penitenciaria. También se desinstalaron conexiones eléctricas de las celdas, además de incautar televisores y parlantes.

El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, dijo que continúan las requisas, el apagón eléctrico, e incautación de celulares a fin de frustrar ilícitos que atenten a la seguridad ciudadana.

Las internas pasaron de sus celdas al patio del pabellón 3, entre ellas Wanda del Valle alias “la Bebecita del Crimen”, Martina Hernández De la Cruz, madre de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo, quien en todo momento se cubrió el rostro con una toalla’ y Gina Gisela Tamayo Espichán más conocida como Gigi Taes.

Como resultado de la requisa se halló: 06 televisores, 04 DVD, entre otros objetos prohibidos.

Desde julio hasta la fecha, el INPE informó que ha realizado más de 2800 requisas, incautándose 776 celulares, 1154 accesorios de celular, 4,79173 litros de licor fermentado (chicha canera) y 3295 armas punzocortantes.