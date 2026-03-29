Dos buses interprovinciales de la empresa Perla Express fueron incendiados durante la madrugada en el distrito de Comas, en un hecho que es investigado por la Policía Nacional del Perú (PNP) ante la posibilidad de un caso de extorsión.

El siniestro ocurrió en la zona de Trapiche, donde ambas unidades que cubrían la ruta Lima–Huánuco se encontraban estacionadas dentro de una cochera.

Las llamas y la intensa humareda alertaron a vecinos del sector, quienes salieron de sus viviendas tras escuchar un fuerte sonido previo al inicio del incendio.

Buses se incendiaron casi al mismo tiempo

Según testimonios recogidos en la zona por América Noticias, las dos unidades comenzaron a incendiarse prácticamente en simultáneo, lo que ha generado sospechas sobre el origen del siniestro.

El incendio consumió ambas unidades en paralelo, lo que llevó a que los residentes manifestaran su preocupación por la rápida propagación de las llamas durante las primeras horas del día.

En un primer momento, agentes policiales acudieron al lugar mientras se esperaba la llegada del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, quienes lograron controlar la emergencia.

Autoridades evalúan posible caso de extorsión

Las autoridades no descartan que el hecho esté relacionado con un posible caso de extorsión contra la empresa de transporte.

Sin embargo, también se analiza la hipótesis de una falla eléctrica o corto circuito como causa del incendio.

De acuerdo con información policial, los propietarios de las unidades indicaron que no habían recibido amenazas ni mensajes extorsivos previos al incidente.

Los dueños de los buses brindaron su testimonio en la comisaría Santa Isabel, donde se vienen realizando las diligencias correspondientes.

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Investigación continúa para determinar causas

La Policía Nacional informó que ya se iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro ocurrido en Comas.

Las diligencias incluyen la recopilación de evidencias en la cochera afectada y la evaluación de posibles indicios que permitan determinar si el incendio fue provocado o si se trató de un accidente.

El caso permanece en investigación mientras las autoridades buscan establecer responsabilidades y confirmar el origen del incendio.