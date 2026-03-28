Con el inicio del feriado, la Policía Nacional del Perú puso en marcha el plan “Semana Santa Segura 2026”, que contempla el despliegue de 5.800 efectivos en todo el territorio nacional para supervisar el tránsito y resguardar a los viajeros.

El general Humberto Alvarado informó que la estrategia abarca Lima Metropolitana y los 12.000 kilómetros de vías bajo jurisdicción de la Policía de Carreteras.

En estas labores participan unidades especializadas, incluyendo personal dedicado a la investigación de accidentes y robo de vehículos.

Como parte de las recomendaciones, la institución instó a los conductores a no manejar por más de seis horas continuas y a realizar pausas durante trayectos largos. También pidió revisar previamente las condiciones mecánicas y eléctricas del vehículo, así como contar con implementos de seguridad obligatorios.

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