Las frases agraviantes y fuertes acusaciones que lanzó Fernando Olivera Vega, candidato a la presidencia de la República por Frente de la Esperanza, contra su contrincante César Acuña Peralta, líder de Alianza para el Progreso (APP), durante el debate presidencial, no solo le costaría afrontar un proceso penal, sino que también podría afectar gravemente sus bolsillos.

Ocurre que ayer el secretario ejecutivo nacional de APP, Luis Valdez Farías, confirmó que la querella por difamación agravada contra Fernando Olivera ya fue planteada ante el Poder Judicial y se está solicitando S/ 20 millones de reparación civil.

SIN FILTROS

En efecto, aquella noche durante el debate presidencial Fernando Olivera se expresó de esta manera: “Señor Acuña, usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso, y tiene esa formación desde tempranamente vincularse a los narcotraficantes, los Sánchez Paredes, de los cuales usted es acusado de ser testaferro y usar la universidad como lavandería. Usted, actualmente, ejerce la extorsión con sus estudiantes, a quien obliga a ir a sus mítines y con sus trabajadores bajo amenazas de ser despedidos”.

Ante ello, César Acuña señaló en la querella interpuesta contra Fernando Olivera que “en virtud del daño causado por las graves afirmaciones (atribución de hechos delictivos) realizados por el querellado en mi contra, las cuales causaron un menoscabo significativo de mi derecho al honor en sus dos vertientes interna (autoestima y consideración) y externa (buena reputación) que se mantiene en el tiempo, en tanto siguen en redes sociales, el quantum resarcitorio solicitado se encuentra estimado en S/ 20,000”.

El último jueves, Fernando Olivera estuvo en Trujillo y aseguró que ni querellas por difamación ni amenazas de gente que pretenderían acabar con su vida lo amilanan ni amordazan.