Fernando Olivera Vega, candidato a la presidencia de la República por el partido político Frente de la Esperanza, llegó ayer a la ciudad de Trujillo para brindar una conferencia de prensa en la que reveló que ha empezado a recibir llamadas telefónicas mediante las cuales lo amenazan de muerte. “Dicen que me mandarán la moto, pero a mí no me van a silenciar”, aseguró.

En efecto, el trajinado político sostuvo que ni querellas por difamación ni amenazas de gente que pretende acabar con su vida lo amilanan ni amordazan.

“El pueblo está cerrando filas y ya nadie compra su conciencia. Creen que mediante los millones de plata como cancha, con los camiones que usan para sus mítines, por miedo, por temor y por la extorsión, que ellos mismos practican, van a perpetuarse en el poder; pero yo les digo que el miedo se acabó y aquí estamos hablando en voz alta y a pecho descubierto”, enfatizó.

INSISTE

Al igual como lo hizo en el debate presidencial, Fernando Olivera volvió a arremeter contra su contrincante político César Acuña Peralta y recalcó que desde su punto de vista el exgobernador de La Libertad y ahora aspirante al sillón de Pizarro “lidera una organización criminal denominada Alianza para el Progreso (APP)”.

El candidato comentó que tiene deberes sagrados que cumplir y lo hará hasta quemar el último cartucho. “Estoy en la región La Libertad, cuya población se ha pronunciado de manera contundente para romper cadenas contra el crimen y corrupción encarnada por César Acuña, líder de una organización criminal”, remarcó.

Cabe mencionar que APP formalizó una querella por difamación contra Fernando Olivera, después de que este acusara a César Acuña de liderar una organización criminal y de tener vínculos con el narcotráfico. Ocurrió durante el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Al finalizar la conferencia de prensa, el candidato al Senado por APP, César Sandoval, irrumpió en el local donde se encontraba Fernando Olivera y lo confrontó por haber lanzado duras frases contra su líder César Acuña. “Delincuente, ladrón. Toledo (Alejandro) debe estar en la cárcel contigo”, le dijo Sandoval. Luego fue retirado del lugar.