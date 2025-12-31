Un incendio de gran magnitud se registra en un depósito y almacén clandestino de pirotécnicos ubicado entre los distritos de Santa Anita y Ate Vitarte, a la altura de la Carretera Central.
Hasta el momento, 14 unidades del Cuerpo General de Bomberos trabajan intensamente para controlar las llamas, con apoyo incluso de los propietarios del local.
No se ha confirmado la existencia de personas heridas y la información continúa en desarrollo, según Canal N.
Sedapal activa apoyo operativo ante la emergencia
Sedapal informó que acudió de manera inmediata para respaldar la atención del incendio, enviando un camión cisterna para abastecer de agua al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Además, la entidad señaló que incrementó la presión del servicio y habilitó los hidrantes del sector, a fin de garantizar un caudal estable que permita reforzar el control del siniestro.
