Un incendio de gran magnitud registrado desde la madrugada de hoy en una fábrica de plásticos ubicada en la Asociación Villa Florida, en el distrito limeño de Puente Piedra, está en proceso de ser controlado tras más de cuatro horas continuas de trabajo, informó el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

El brigadier mayor Eduardo Celis precisó que el fuego afectó principalmente el almacén de la fábrica, donde se elaboran diversos productos plásticos, lo que originó una densa columna de humo negro visible durante varias horas y que generó alarma entre los vecinos.

Incendio fue clasificado como código cuatro

Debido a la magnitud del siniestro y a la cercanía de viviendas, el primer comandante que llegó a la emergencia que fue reportada a las 2:44 a. m. lo clasificó como código cuatro, lo que activó una movilización inmediata de recursos.

En total, se desplegaron 23 unidades de bomberos, entre cisternas y escaleras telescópicas, con apoyo de compañías provenientes de distintos puntos de Lima, el Callao y de la empresa Sedapal, ante la falta de agua en el sector.

Falta de hidrantes complicó las labores

Celis señaló que uno de los principales problemas durante la emergencia fue la ausencia de hidrantes y la deficiente planificación urbana.

“No tenemos una ciudad planificada. Los accesos son complicados, los camiones no pueden ingresar con facilidad y no hay hidrantes. ¿Cómo pueden existir fábricas en zonas donde no hay agua ni redes contra incendios?”, cuestionó el brigadier mayor a la agencia Andina.

Viviendas afectadas, pero sin heridos

De acuerdo con el reporte oficial, alrededor de diez viviendas resultaron afectadas, aunque no por fuego directo, sino por la inhalación de humo y la elevada temperatura generada por el incendio.

Hasta el momento, no se han reportado personas heridas ni bomberos lesionados. En las labores participan aproximadamente 80 bomberos, quienes continuarán trabajando durante varias horas más para lograr la extinción total del fuego.

Finalmente, el representante del Cuerpo de Bomberos exhortó a las autoridades a reforzar la prevención, fiscalización y planificación urbana, advirtiendo que la falta de inversión en redes contra incendios y estudios técnicos podría seguir poniendo en riesgo vidas y propiedades.