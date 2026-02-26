El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que la Red Prestacional Almenara activó medidas de seguridad ante el incendio que se registra en las inmediaciones del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen.

La institución indicó que se está realizando la evacuación de pacientes ubicados en las áreas más próximas al siniestro hacia zonas seguras dentro del mismo nosocomio, a fin de evitar afectaciones por inhalación de humo.

Ambulancias en alerta y posible traslado

EsSalud detalló que las ambulancias del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) se encuentran preparadas ante una eventual evacuación hacia otros centros de salud.

Asimismo, estas unidades podrían ser utilizadas para trasladar a personas afectadas por el incendio hacia establecimientos fuera del alcance del humo tóxico.

Puesto de emergencia y monitoreo permanente

La institución también dispuso la instalación de un puesto de emergencia para la atención de posibles afectados.

Según el comunicado, se realiza un monitoreo constante de la situación para aplicar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de pacientes, personal asistencial y administrativo, así como de la población en general.

Hasta el momento, no se ha informado sobre afectaciones graves dentro del hospital.