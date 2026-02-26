El incremento del caudal del río Rímac mantiene en alerta a los vecinos de Chosica, luego de que en pocas horas el nivel del agua aumentara considerablemente debido a las intensas lluvias registradas en Lima y en la sierra central.

Según informó Exitosa Noticias, el puente Mártires de la Policía, uno de los puntos más transitados del distrito, el agua se encuentra a solo centímetros del medidor de caudal.

Hace apenas dos días, el nivel del río estaba aproximadamente dos metros por debajo del marcador. El rápido incremento ha generado preocupación entre comerciantes y vecinos, quienes temen un posible desborde.

Temor ante lluvias y activación de quebradas

La alarma crece porque el aumento del caudal responde únicamente a precipitaciones intensas. Los ciudadanos advierten que, si se registran huaicos o activación de quebradas, podría desencadenarse una emergencia similar a la ocurrida en 2017.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha advertido sobre la continuidad de lluvias en la zona.

Alcalde asegura que distrito está preparado

En declaraciones a Exitosa, el alcalde de Chosica, Oswaldo Vargas, afirmó que el distrito cuenta con mecanismos de contención ante la posible activación de quebradas.

“Tenemos barreras dinámicas”, señaló el burgomaestre.

Vargas indicó que quebradas como Carocio y Yanacoto no se han activado en grandes proporciones y que, hasta el momento, se ha registrado principalmente escorrentía —caída de barro sin rocas— producto de las lluvias.

Autoridades piden prevención

Aunque hasta ahora no se ha reportado desborde, el riesgo se mantiene latente. Las autoridades instaron a la población a permanecer vigilante y preparada ante cualquier eventualidad.

La situación es monitoreada de forma permanente ante la posibilidad de que las precipitaciones continúen en los próximos días.