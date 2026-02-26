Un incendio se registra en un almacén ubicado en el jirón García Naranjo 769, a una cuadra del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, de EsSalud, en el distrito de La Victoria (Lima). El siniestro fue catalogado de código 2, es decir, se trata de una emergencia de magnitud intermedia que requiere el envío de varias unidades para su control.

La alerta fue reportada por el COEN - INDECI, que informó que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende la emergencia con 11 unidades.

Bomberos en acción

A través de sus canales oficiales, los bomberos precisaron que se trata de un incendio en estructuras de material noble. Las unidades fueron desplegadas a la zona para controlar el avance del fuego y evitar que se propague a predios colindantes.

Recomendaciones a los vecinos

Las autoridades exhortaron a los vecinos y transeúntes a facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y mantenerse alejados de la zona afectada para evitar riesgos.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas heridas ni sobre las causas del incendio. Las labores de control continúan en el lugar.

¿Qué implica un Código 2?

El fuego está confinado pero activo.

Puede afectar estructuras (viviendas, almacenes, locales comerciales).

Existe riesgo de propagación a predios cercanos.

Se necesita apoyo de múltiples compañías de bomberos.

No es aún un incendio de gran magnitud, pero requiere atención inmediata y refuerzos.

📊 Clasificación general