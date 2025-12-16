Un incendio registrado hoy en un almacén de bicicletas y motos eléctricas, ubicado en el distrito de La Victoria, movilizó a 15 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios.

En el interior del local se almacenaba una gran cantidad de baterías de litio, lo que incrementó la complejidad de las labores de control.

El comandante Miguel Gallegos, jefe de la Unidad de Bomberos de Lima 4, informó que el establecimiento afectado tenía una extensión aproximada de 300 metros cuadrados y estaba completamente ocupado por este tipo de baterías.

“El principal problemas que tenemos ahora es que los 300 metros cuadrados que tiene el almacén está completamente lleno de baterías de litio“, declaró a Canal N.

El oficial explicó que, debido a estas condiciones, se requiere una gran cantidad de agua para reducir la temperatura en la zona afectada.