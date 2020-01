La conductora de televisión Lady Guillén acudió hasta Villa El Salvador para narrar lo que se está viviendo luego de que ocurriera un incendio que ha dejado ocho fallecidos y más de 40 heridos. Sin embargo, no evitó llorar tras escuchar los testimonios de los damnificados.

“Perdónenme, por favor. La verdad es que es muy difícil para nosotros estar acá y no sentir lo que la gente está expresando. Estamos presenciando que la gente llora desesperadamente por sus familiares, sobrino y nietos. La verdad es que no puedo ser indiferente a lo que estoy sintiendo en este momento”, dijo con la voz entrecortada en ‘Tengo algo que decirte’.

Lady Guillén llora en vivo por lo damnificados en incendio de Villa El Salvador (VIDEO)

Guillén, quien estaba estaba al lado de una mujer que lloraba por la pérdida de su familiar, dijo que había guardado el dolor de la tragedia, pero que no logró aguantar más y derramó algunas lágrimas.

“Desde que he llegado, me he guardado todo el dolor que siento por las personas que están sufriendo en este sitio, pero ya no aguanto más y estoy con la familiar de una de las criaturitas que está en el cielo en este momento. Me cuenta lo que sufren en este momento por la pérdida de sus familiares. Hay cosas que, quizás, muchas personas que nos están mirando en pantalla no puedan sentir sino estuvieran en este momento acá, pero hay gente desesperada pidiendo ayuda, agua y explicaciones por lo que ha sucedido en este lugar”, manifestó.

La conductora de televisión le preguntó la familiar de una víctima del incendio sobre qué era lo que necesitaba. “Lo único que necesito es que Dios nos dé fuerzas para soportar esta situación. Ver a tu sobrina suplicarte que solo cuiden a su hijo es algo que nunca se te va a olvidar de la mente. Ella deja un niño de nueve meses, deja una madre sufriendo, a su padre internado, a su hermana”, respondió.