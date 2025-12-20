Un grave accidente vehicular múltiple ocurrió en la avenida Túpac Amaru, en Independencia, a pocos metros de la estación Naranjal del Metropolitano y la rampa hacia la avenida Gerardo Unger.

Varios vehículos colisionaron en cadena, dejando daños visibles: uno quedó con la parte delantera incrustada debajo de un furgón, evidenciando la violencia del impacto . El tránsito se restringió en esta zona de alto tráfico, donde circulan buses, combis y autos particulares.

De acuerdo a América Noticias, casi 20 personas resultaron heridas, con contusiones y posibles fracturas según testigos.

Unidades médicas atendieron en el lugar y trasladaron a los más graves a clínicas y hospitales cercanos.

La Policía de Tránsito acordonó la zona para peritajes, mientras los vehículos involucrados fueron remitidos a la comisaría de Independencia para investigaciones.

Las cámaras de vigilancia podrían esclarecer la secuencia y responsabilidades. Vecinos exigen mayor control vial en horas pico.