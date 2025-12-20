El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió no implementar el voto digital en las Elecciones Generales 2026, tras una auditoría técnica que concluye que la Solución Tecnológica de Voto Digital (STVD), desarrollada por la ONPE, aún está en fase de desarrollo y no garantiza seguridad ni integridad electoral.

Auditoría revela deficiencias

La opinión desfavorable de la Dirección de Fiscalización Electoral Digital evaluó infraestructura tecnológica, ciberseguridad, arquitectura del sistema, pruebas funcionales y cumplimiento normativo, detectando insuficiencias que podrían comprometer la voluntad ciudadana y el escrutinio.

Entregada el 15 de octubre de 2025 bajo Ley N.° 32270, la STVD no cumple con el cronograma preclusivo de los comicios.

El JNE reconoce el potencial futuro del voto digital como opción voluntaria.

Así, el Pleno concluyó que la aplicación del voto digital en los próximos comicios podría generar riesgos para la confianza y la integridad del proceso electoral , al no garantizar que la votación exprese de manera auténtica, libre y espontánea la voluntad ciudadana, ni que el escrutinio refleje con exactitud y oportunidad los resultados del sufragio.