Un nuevo caso de extorsión contra colectiveros se registró en el distrito de Independencia, luego de que delincuentes incendiaran un vehículo y difundieran el hecho en video como medida de intimidación contra los transportistas.

Según testimonios de los conductores afectados, los sujetos rociaron gasolina a la unidad y posteriormente le prendieron fuego. El ataque fue grabado y el material enviado a un chat de colectiveros con el objetivo de advertir a quienes se nieguen a pagar las cuotas exigidas.

Según informó América Noticias, el hecho se produjo en medio de una serie de amenazas dirigidas a trabajadores que cubren la ruta entre la avenida Los Pinos y el jirón Cahuide, zonas donde operan estos servicios informales.

Exigirían pagos diarios para permitir operaciones

De acuerdo con los denunciantes, los presuntos extorsionadores exigirían pagos diarios de aproximadamente S/10 para permitir que los conductores continúen trabajando sin sufrir ataques.

Los afectados señalaron que los delincuentes actuarían bajo las órdenes de un sujeto conocido con el alias de “Rebelde”, quien sería el presunto cabecilla de la red criminal.

Asimismo, los transportistas indicaron que los criminales se hacen pasar como pasajeros para abordar los vehículos. Una vez dentro de las unidades, sacan armas de fuego y obligan a los conductores a cumplir con sus exigencias.

Incluso, según relataron las víctimas, en algunos casos son obligadas a grabar videos pidiendo disculpas a los extorsionadores como forma de presión.

Delincuentes cambian números para mantener amenazas

Según los testimonios recogidos, los extorsionadores se comunican con las víctimas mediante llamadas telefónicas y mensajes enviados desde distintos números.

Los conductores denunciaron que, cuando bloquean un número, los delincuentes vuelven a contactarlos utilizando otros teléfonos, manteniendo una presión constante hasta lograr intimidarlos.

Indicaron además que quienes se niegan a realizar los pagos comienzan a recibir amenazas más graves, que pueden derivar en ataques directos como el reciente incendio del vehículo.

Las autoridades policiales investigan el caso y buscan identificar a los responsables de estos actos delictivos que afectan a transportistas del sector.