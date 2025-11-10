El jefe patrimonial de la ladrillera Pirámide, de 57años, fue asesinado en la avenida Vista Alegre, en Puente Piedra, cuando se trasladaba en una camioneta.
Las cámaras de seguridad registraron el desplazamiento de la camioneta y la cercanía de los atacantes.
El tiroteo comenzó una cuadra antes del punto donde el vehículo se detuvo, a pocos metros del ingreso a la planta principal de la empresa, lugar al que la víctima se dirigía para iniciar su jornada.
Personal policial llegó a la zona para realizar las diligencias del caso. Algunos trabajadores señalaron que desconocen si la empresa enfrenta situaciones de extorsión, mientras las autoridades continúan recabando información para determinar el móvil del crimen.
No dejes de leer:
- Ya son 56 los choferes asesinados en el año
- Elecciones 2026: Las perlas que lleva APP en su lista de precandidatos al Congreso
- Remueven a fiscales que investigaban a Tomás Gálvez: Denuncian presunto conflicto de intereses
- Revelan que jefe del INPE fue sancionado por incumplir deberes como abogado con un cliente
- Denuncian que precandidata de APP hace presunto uso político de su cargo en el MTPE