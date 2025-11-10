El jefe patrimonial de la ladrillera Pirámide, de 57años, fue asesinado en la avenida Vista Alegre, en Puente Piedra, cuando se trasladaba en una camioneta.

Las cámaras de seguridad registraron el desplazamiento de la camioneta y la cercanía de los atacantes.

El tiroteo comenzó una cuadra antes del punto donde el vehículo se detuvo, a pocos metros del ingreso a la planta principal de la empresa, lugar al que la víctima se dirigía para iniciar su jornada.

Personal policial llegó a la zona para realizar las diligencias del caso. Algunos trabajadores señalaron que desconocen si la empresa enfrenta situaciones de extorsión, mientras las autoridades continúan recabando información para determinar el móvil del crimen.

Matan a gerente de ladrillera con más de 15 disparos en Carabayllo. (Foto: GEC)

Sicarios asesinan a gerente de ladrillera Pirámide en plena avenida Vista Alegre. (Foto: GEC)