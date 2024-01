José Luna Morales, regidor de Lima, sobre gestión de López Aliaga: “Parece que no tuviéramos alcalde”

José Luna Morales, regidor de la Municipalidad Metropolitana por el partido Podemos Perú, cuestionó que, después de un año en el cargo, el alcalde Rafael López Aliaga aún no haya cumplido ninguna de las promesas de su campaña electoral.

En una reciente entrevista con Exitosa, el funcionario precisó que hasta el momento, el burgomaestre no ha ejecutado ninguna de las obras que anunció en su campaña. Según lo mencionado por el regidor, López Aliaga tiene que cumplir con todo lo que ha prometido.

“ Al año de su gestión, no ha cumplido con ninguna sola obra , no ha cumplido con las motos. No ha cumplido con comisarías mayores que son parte del plan de seguridad, ni si quiera con los maceteros para espantar la delincuencia”, declaró.

También señaló que desde que López Aliaga llegó a la alcaldía de Lima, los índices de delincuencia han aumentado considerablemente. “Desde el año en que el alcalde tomó la gestión de Lima, el año pasado, hasta este año, la delincuencia ha incrementado a niveles que estamos a punto de no poder controlarla ”, afirmó.

Como se recuerda, el alcalde de la capital inicialmente prometió adquirir 10 mil motos, cantidad que se redujo a 4 mil y finalmente se concretó en la compra de solo 400 vehículos menores. Al respecto, Luna Morales contó que en el Concejo Municipal se le explicó al burgomaestre “que el ‘renting’ para motos no funcionaba”.

En ese sentido, comentó que municipalidades distritales adquirieron las motos en los primeros tres meses de gestión, por lo que, pone en duda cuales son las dificultades de la MML para realizar esta compra.

El regidor por el partido Podemos Perú mencionó que durante todo este tiempo no se ha hecho ningún pronunciamiento sobre la inacción del burgomaestre, sin embargo, ya se ha evaluado tomar medidas para cumplir con las promesas que se le hicieron a los limeños.

“Al año de gestión, al no ver ninguna acción visible de la alcaldía, parece que no tuviéramos alcalde. Nos quejábamos de Muñoz en su momento y creo que vamos por ese camino . Nosotros estamos evaluando y saliendo a hablar, área por área, en base a lo que hemos visto y distintas pruebas que tenemos que las promesas que se hicieron en campaña quedaron en el papel”, sentenció.

