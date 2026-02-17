Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular y candidata a la Presidencia de la República, se pronunció públicamente a través de sus redes sociales para aclarar su posición personal tras verse involucrada en la polémica por las declaraciones de su madre sobre el aborto.

A través de historias en su cuenta oficial de Instagram, la joven de 18 años señaló que, si bien entiende que su madre es una figura política cuyas declaraciones generan debate público, consideró necesario hablar al haber sido mencionada directamente.

“Al mencionarse explícitamente a ‘mis hijas’ en la entrevista, se me incluye en una postura que no me representa, y considero necesario aclararlo”, escribió.

Villanella remarcó que es mayor de edad y que cuenta con capacidad propia de decisión. En ese contexto, dejó en claro que su opinión personal difiere de la de su madre y se refirió a un escenario hipotético de violación.

“Mi opinión personal es distinta a la de mi mamá. En el caso hipotético presentado —una violación— yo sí optaría por abortar, tanto si se tratara de mí como si se tratara de una niña de ocho años. En ese sentido, no estoy de acuerdo con lo que declaró mi mamá”, manifestó.

Asimismo, subrayó que el hecho de ser familia no implica compartir las mismas ideas. “Que seamos familia no significa que pensemos igual. Somos personas distintas y es natural que tengamos opiniones que no coincidan”, añadió.

La joven también precisó que no busca generar un debate mayor ni atacar ninguna postura, sino únicamente aclarar su posición tras verse involucrada sin su consentimiento. “No busco generar un problema más grande ni abrir un debate sobre el aborto. Simplemente quiero dejar constancia de cuál es mi opinión”, indicó.

Finalmente, Villanella aclaró que no es una persona política y que su interés profesional está enfocado en el área de la medicina, por lo que expresó su incomodidad al verse obligada a pronunciarse sobre una controversia que no buscó.

“Esta es mi opinión y no es algo que quisiera haber declarado públicamente, pero me vi en la necesidad de hacerlo porque se entendió lo contrario”, concluyó.