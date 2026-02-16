La lideresa del partido Fuerza Popular y candidata presidencial para las Elecciones Generales 2026, Keiko Fujimori, rechazó la moción de censura del presidente José Jerí, luego de revelarse presuntas reuniones extraoficiales con empresarios chinos, quienes luego accedieron a contratos con el Estado.
Mediante un video difundido en sus redes sociales, Keiko Fujimori sostuvo que “cambiar a un presidente a 57 días de las elecciones sin hechos concluyentes” sería “empujar al país a más incertidumbre“.
No obstante, cuestionó las acciones del presidente Jerí, por lo que aseguró que Fuerza Popular no protege a una persona. “Exigimos que se investigue, esclarezca; en el caso que corresponda que le caiga todo el peso de la ley”, expresó.
Además, ante posible censura de otro presidente en este periodo 2023-2026, debido a que este martes se debatirá dicho pedido, Fujimori ratificó que no serían “cómplices de quienes buscan desestabilizar al país por cálculo político”.
REUNIONES CON JÓVENES
Respecto a las reuniones del presidente Jerí con jóvenes en el despacho presidencial, y que luego obtuvieron contrataciones con el Estado, la lideresa del partido naranja rechazó la forma en que varios calificaron estos encuentros.
“Rechazamos la forma denigrante de referirse a las mujeres; calificar de prostitutas a mujeres por el hecho de asistir a una reunión o fiesta. Esto revela una mirada agresiva y discriminatoria que el Perú no debe normalizar”, indicó.
