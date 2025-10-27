Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, instó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a cumplir con los compromisos asumidos en una mesa de trabajo, luego de que se anunciara la suspensión temporal del cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia Internacional.

A través de un comunicado, la empresa precisó que la suspensión se mantendrá como máximo hasta el 7 de diciembre.

En ese contexto, saludó el compromiso del MTC y del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) de reconocer “la obligación de respetar las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y su adenda 6”, que faculta a LAP a aplicar la TUUA a los pasajeros en transferencia que hacen escala en Lima.

La concesionaria enfatizó que el anuncio del MTC “no debe desvirtuarse” y que esta medida implica que el ministerio cumpla con los acuerdos alcanzados el pasado 23 de octubre.

Entre ellos, se contempla que el MTC gestione la modificación del Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, con el fin de garantizar que todos los costos del transporte aéreo sean incluidos y comunicados de manera clara y transparente en los boletos de viaje, “en beneficio de los pasajeros”.

Asimismo, LAP señaló que, de forma paralela, se elaborará una propuesta de adenda para ajustar el monto de la TUUA de Transferencia Doméstica en vuelos nacionales.

Esta iniciativa, precisó, buscará analizar “alternativas desde el Estado para no afectar al usuario y mantener la recuperación de la inversión privada hecha por el concesionario”. Actualmente, dicha tarifa no se aplica.

Por su parte, OSITRAN y su Consejo Directivo continuarán con el proceso de fijación tarifaria conforme a las normas vigentes, respetando “los principios de predictibilidad, legalidad y objetividad” que rigen la labor del regulador.