Una intensa llovizna sorprendió a la capital este jueves desde la madrugada, dejando calles y veredas mojadas en varios distritos. A las 6:00 a.m. la temperatura descendió a 14 °C con una humedad del 92 %, condiciones que incrementaron el riesgo de accidentes en pistas y veredas.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú informó que durante la madrugada se registraron tres incidentes vinculados a las pistas resbalosas: un despiste vehicular en la zona de Pachacútec, Villa María del Triunfo, un atropello por exceso de velocidad en la avenida Canaval y Moreyra, San Isidro, y un accidente en la bajada Armendáriz, Miraflores.

En la Costa Verde, en el límite de San Miguel con el Callao, se pudo observar a conductores circulando con luces encendidas y menor velocidad, aunque aún persistían diferencias en el ritmo de manejo durante la hora punta.

Recomendaciones de las autoridades

Las autoridades exhortaron a los conductores a reducir la velocidad, mantener mayor distancia entre autos y evitar maniobras bruscas para prevenir siniestros. Asimismo, el Senamhi pronosticó cielo nublado en la mañana con tendencia a parcial durante la tarde, ráfagas de viento y posibilidad de que la llovizna continúe en distritos costeros.

Por su parte, se pidió a los peatones usar calzado antideslizante y cruzar por zonas señalizadas para evitar caídas o incidentes en las pistas húmedas.

