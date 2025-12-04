El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) asumirá de manera temporal los servicios en las vías donde operaba Rutas de Lima, luego de que la empresa dejara de prestar funciones en medio de la polémica por el cobro de peajes.

Durante una conferencia pública, el burgomaestre aseguró que no se cobrará “ni un solo centavo” a los ciudadanos mientras la comuna gestione estas labores. Señaló que la intervención busca devolver el control de la infraestructura pública a la ciudadanía, calificando la situación previa como un “secuestro” de las vías metropolitanas.

Para ello, movilizó a todo el equipo técnico y operativo de la MML, incluidos gerentes, inspectores, personal médico y unidades logísticas.

Comuna presenta denuncia penal contra Rutas de Lima

Reggiardo anunció que la municipalidad presentó una denuncia penal contra los funcionarios y ejecutivos de la concesionaria, a quienes acusa de permitir diversos “atropellos”. Indicó que corresponde al Ministerio Público y otras instancias determinar responsabilidades.

Asimismo, informó que la comuna ha enviado oficios a las más altas autoridades del Estado para poner en su conocimiento las acciones legales iniciadas y solicitar su intervención.

Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia impulsada por la municipalidad tras la salida de la empresa concesionaria.

Servicios viales garantizados sin cobro de peaje

El alcalde detalló que los servicios esenciales en los corredores intervenidos, como ambulancias, señalización, pruebas técnicas y control de tránsito, serán asumidos directamente por la MML.

Afirmó que el objetivo es asegurar el funcionamiento adecuado de la red vial sin imponer cobros a los usuarios, en especial ante el inicio de la temporada de verano, cuando se registra mayor afluencia vehicular. Reggiardo pidió a los conductores conducir con precaución y confiar en la labor municipal.

Reggiardo: “Es un momento histórico para Lima”

El alcalde calificó esta etapa como “histórica” para la ciudad y reafirmó el compromiso institucional de su gestión. Subrayó que toda la estructura municipal se mantiene activa para responder a las necesidades de la población en un momento decisivo para la administración de la infraestructura vial.