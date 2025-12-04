Un conductor de la empresa de transportes Etcimosa, conocida como Línea 20, fue asesinado a balazos este miércoles 3 de diciembre, mientras trasladaba pasajeros por la avenida La Chira, en el asentamiento humano Nueva Caledonia, en el distrito limeño de Chorrillos.

Dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad y dispararon al chofer, identificado como Andrés Caira Caica, de 43 años, quien fue llevado de emergencia al Hospital Casimiro Ulloa, donde finalmente falleció. Una pasajera también resultó herida durante el ataque, según reportó RPP.

De acuerdo con testigos, los delincuentes realizaron al menos dos disparos antes de huir.

Efectivos de la Policía trasladaron al conductor en estado crítico, pero uno de los proyectiles habría impactado directamente en el corazón, lo que provocó su muerte. Posteriormente, peritos hallaron varios casquillos de bala en el lugar.

La Policía Nacional confirmó que la empresa de transporte viene siendo víctima de amenazas de extorsionadores, y que no es el primer ataque registrado contra líneas que operan en la zona.

Andrés Caira trabajaba varios años en la compañía y era padre de familia. Las autoridades realizan las diligencias para determinar la ruta de escape de los atacantes.