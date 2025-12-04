Personal de la Policía Nacional del Perú y agentes del Serenazgo de Surco impidieron la clausura del túnel Benavides, en la Panamericana Sur, pese al anuncio de Rutas de Lima (RDL) sobre el fin de sus operaciones y la entrega de la concesión a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Representantes de la concesionaria llegaron al punto para iniciar el cierre, alegando que la administración del túnel ya había sido transferida a la comuna capitalina.

Sin embargo, los efectivos policiales detuvieron la intervención al señalar que no había documentación oficial ni presencia de funcionarios municipales que autorizaran el cierre de la infraestructura que conecta distritos como Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Lurín .

A la acción se sumó el serenazgo de Surco, que colocó uno de sus vehículos en el ingreso del túnel para bloquear la instalación de separadores y evitar cualquier intento de clausura.

Finalmente, el personal de Rutas de Lima tuvo que retirar los elementos colocados , incluido un panel que anunciaba el cierre temporal del túnel.

La concesionaria dejó la zona mientras policías y serenazgo permanecieron en el lugar para resguardar el acceso y asegurar que el túnel Benavides continúe operativo.