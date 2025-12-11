La Municipalidad de Lima informó que mañana, jueves 11 de diciembre, se llevará a cabo la primera marcha en vacío del tren Lima–Chosica.

El recorrido iniciará a las 7 de la mañana desde el Parque de la Muralla, punto donde se encuentran almacenados los vagones. Giuliana Calambrollo, regidora de la MML, explicó que el objetivo es trasladarlos al Parque Taller en Chosica para realizar el mantenimiento inicial y el llenado de fluidos necesarios para su funcionamiento.

Durante esta primera prueba se verificará el estado mecánico de los coches, se aplicarán los fluidos requeridos y se evaluará la respuesta de las ruedas en los rieles.

Según precisó Calambrollo a TV Perú, habrá un flujo continuo de una locomotora con varios vagones para garantizar que cada unidad esté en condiciones óptimas antes de su puesta en servicio.

La regidora indicó que una locomotora de la concesionaria Ferrocarriles Centrales Andinos encabezará este primer desplazamiento. Agregó que, una vez que la locomotora destinada al tren Lima–Chosica esté lista, se encargará del traslado de los 90 coches galería y de las 19 locomotoras previstas para esta operación.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, ha señalado en intervenciones previas que mantiene coordinaciones con el Ministerio de Transportes, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao y la concesionaria con el fin de asegurar que el inicio de actividades avance sin contratiempos.