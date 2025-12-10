La Junta de Fiscales Supremos (JFS) se reunió este miércoles 10 de diciembre con el objetivo de definir al nuevo fiscal de la Nación en reemplazo de Delia Espinoza Valenzuela, inhabilitada por el Congreso de la República por diez años. Sin embargo, pese a la convocatoria realizada por el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez Villegas, la elección no se concretó.

Según reveló canal N, fuentes del Ministerio Público indicaron que la decisión se postergó para inicios de 2026, debido a la falta de consenso entre los integrantes de la JFS y a la compleja situación administrativa y legal que atraviesa la institución.

La reunión había sido convocada con carácter reservado para elegir al titular del Ministerio Público para el periodo 2026-2029, pero se determinó que la elección deberá resolverse el próximo año, cuando se retome el debate interno.

¿Quiénes pueden asumir el cargo?

La JFS está integrada por los fiscales supremos de mayor antigüedad:

Tomás Gálvez Villegas , actualmente fiscal de la Nación interino.

, actualmente fiscal de la Nación interino. Pablo Sánchez Velarde , exfiscal de la Nación.

, exfiscal de la Nación. Zoraida Ávalos Rivera , exfiscal de la Nación.

, exfiscal de la Nación. Patricia Benavides Vargas, también exfiscal de la Nación.

Tras su reincorporación, Gálvez volvió a integrar la JFS junto con Sánchez y Ávalos, quienes han expresado su negativa a volver a ocupar el cargo. En tanto, Benavides, elegida fiscal de la Nación en 2022 y suspendida en 2023 por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en un proceso disciplinario, no descarta volver a asumir la jefatura del Ministerio Público.

Crisis institucional arrastrada desde 2023

La situación actual es consecuencia de una cadena de decisiones administrativas y judiciales. La crisis se intensificó en junio de 2025, cuando la JNJ declaró nulo el procedimiento que llevó a la sanción de Benavides y ordenó su reincorporación. No obstante, la dirigente fue finalmente repuesta en la Segunda Fiscalía Suprema Penal, no como jefa institucional.

Paralelamente, Delia Espinoza enfrentó denuncias constitucionales y una suspensión de seis meses dictada por la JNJ. Aunque un juzgado constitucional ordenó su reposición, la JNJ acudió al Tribunal Constitucional para anular este mandato. El Congreso la inhabilitó definitivamente el 3 de diciembre, dejando vacante el cargo.

Ante el vacío generado por la salida de Espinoza, Tomás Gálvez intentó continuar en el cargo de manera definitiva. Sin embargo, la falta de acuerdo entre los fiscales supremos llevó a suspender la designación hasta 2026, prolongando la incertidumbre sobre la conducción del Ministerio Público.

