Las agrupaciones políticas definieron a sus fórmulas presidenciales tras las jornadas internas realizadas el domingo 7 y el 30 de noviembre, en dos modalidades distintas de votación. Foto: Andina.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que finalizó el cómputo de los comicios efectuados por 37 organizaciones.

Los resultados serán remitidos al Jurado Nacional de Elecciones y a los Órganos Electorales Centrales para continuar con el proceso previo a las Elecciones Generales. El JNE tiene plazo hasta el 15 de diciembre para proclamar los resultados oficiales.

A continuación, las organizaciones políticas y las fórmulas definidas en cada modalidad:

Partidos que eligieron mediante afiliados

  • Partido Aprista Peruano: Enrique Valderrama Peña, María Inés Valdivia Acuña, Lucio Antonio Vásquez Sánchez
  • Renovación Popular: Rafael López Aliaga, Norma Yarrow Lumbreras, Jhon Iván Ramos Malpica

Partidos que eligieron mediante delegados

  • Acción Popular: Isaac Alfredo Barnechea García, Armando Villanueva Mercado, Tania Janet Abad Jaime
  • Ahora Nación – AN: Pablo Alfonso López Chau Nava, Luis Alberto Villanueva Carbajal, Ruth Zenaida Buendía Mestoquiari
  • Alianza para el Progreso: César Acuña Peralta, Jessica Milagros Tumi Rivas, Alejandro Soto Reyes
  • Avanza País: José Williams Zapata (tras la renuncia de Phillip Butters)
  • Partido Político Fe en el Perú: Álvaro Gonzalo Paz de la Barra Freigeiro, Yessika Roxsana Arteaga Narváez, Shellah Belén Palacios Rodríguez
  • Frente Popular Agrícola del Perú: no presentó fórmula
  • Fuerza Popular: Keiko Sofía Fujimori Higuchi, Luis Fernando Galarreta Velarde, Miguel Ángel Torres Morales
  • Juntos por el Perú: Roberto Helbert Sánchez Palomino, Analí Márquez Huanca, Brígida Curo Bustincio
  • Libertad Popular: Rafael Jorge Belaúnde Llosa, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, Tania Ulrika Porles Bazalar
  • Ciudadanos por el Perú: no presentó fórmula
  • Partido Cívico Obras: Ricardo Pablo Belmont Cassinelli, Daniel Hugo Barragán Coloma, Dina Irene Hancco Hancco
  • Partido del Buen Gobierno: Jorge Nieto Montesinos, Susana Flor de María Matute Charún, Carlos David Caballero León
  • Partido Demócrata Unido Perú: Charlie Carrasco Salazar, María Edith Paredes Verdy, Wilbert Gabino Segovia Quin
  • Partido Demócrata Verde: Alex Gonzales Castillo, Maritza del Carmen Rosario Milagros Sánchez Perales, Félix Medardo Murazzo Carrillo
  • Partido Democrático Federal: Armando Joaquín Masse Fernández, Virgilio Acuña Peralta, Lydia Lourdes Díaz Pablo
  • Somos Perú: George Patrick Forsyth Sommer, Johanna Gabriela Lozada Baldwin, Herbe Olave Ugarte
  • Frente de la Esperanza 2021: Luis Fernando Olivera Vega, Elizabeth María del Rosario León Chinchay, Carlos Ricardo Cuaresma Sánchez
  • Partido Morado: Mesías Antonio Guevara Amasifuen, Heber Diómedes Cueva Escobedo, Marisol Yolanda Liñán Solís
  • País para Todos: Carlos Gonzalo Álvarez Loayza, María Cristina Chambizea Reyes, Diego Edgar Guevara Vivanco
  • Partido Patriótico del Perú: Herbert Caller Gutiérrez, Rossana Elena Montes Tello, Jorge Aquiles Carcovich Cortelezzi
  • Integridad Democrática: Wolfgang Mario Grozo Costa, Bertha Cecilia Azabache Miranda, Wellington Prada Chipayo
  • Perú Libre: Vladimir Roy Cerrón Rojas, Flavio Cruz Mamani, Bertha Rojas López
  • Perú Acción: Francisco Ernesto Diez-Canseco Távara, Roberto Diego Koster Jáuregui, Clara Amelia Quispe Torres
  • Perú Primero: Mario Enrique Vizcarra Cornejo, Carlos Hernán Illanes Calderón, Judith Carla Mendoza Díaz
  • PRIN: Walter Gilmer Chirinos Purizaga, Julio Alberto Vega Ybañez, Mayra Lizeth Vargas Gil
  • SÍCREO: Alfonso Carlos Espa y Garcés-Alvear, Alejandro Agustín Santa María Silva, Melitza Melania Yanzich Villagarcía
  • Perú Moderno: Carlos Ernesto Jaico Carranza, Miguel Elías Almenara Huayta, Liz Verónica Quispe Santos
  • Podemos Perú: José León Luna Gálvez, Jaqueline Cecilia García Rodríguez, Raúl Martín Noblecilla Olaechea
  • Primero La Gente: María Soledad Pérez Tello de Rodríguez, Raúl Alberto Molina Martínez, Manuel Antonio Ato del Avellanal Carrera
  • Progresemos: Paul Davis Jaimes Blanco, Mónica Margot Guillén Tuanama, Jorge Luis Caloggero Encina
  • Salvemos al Perú: dos fórmulas con igual porcentaje (36.364%)
  • Un Camino Diferente: Rosario del Pilar Fernández Bazán, César Arturo Fernández Bazán, Anita María Carnero Paredes de Gonza
  • Cooperación Popular: Yonhy Lescano Ancieta, Carmela Silene Salazar Jáuregui, Vanessa Rubith Lazo Valles
  • PTE–Perú: Napoleón Becerra García, Winston Clemente Huamán Henríquez, Nelida Juniana Cuayla Cuayla

Alianzas electorales

  • Unidad Nacional: Roberto Enrique Chiabra León, Javier Ignacio Bedoya Denegri, Neldy Roxana Mendoza Flores
  • Venceremos: Ronald Darwin Atencio Sotomayor, Elena Carmen Rivera Huamán, Alberto Eugenio Quintanilla Chacón
  • Fuerza y Libertad: Fiorella Giannina Molinelli Aristondo, Gilbert Félix Violeta López, María Luz Pariona Oré

