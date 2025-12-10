La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que finalizó el cómputo de los comicios efectuados por 37 organizaciones.

Los resultados serán remitidos al Jurado Nacional de Elecciones y a los Órganos Electorales Centrales para continuar con el proceso previo a las Elecciones Generales. El JNE tiene plazo hasta el 15 de diciembre para proclamar los resultados oficiales.

A continuación, las organizaciones políticas y las fórmulas definidas en cada modalidad:

Partidos que eligieron mediante afiliados

Partido Aprista Peruano: Enrique Valderrama Peña, María Inés Valdivia Acuña, Lucio Antonio Vásquez Sánchez

Renovación Popular: Rafael López Aliaga, Norma Yarrow Lumbreras, Jhon Iván Ramos Malpica

Partidos que eligieron mediante delegados

Acción Popular: Isaac Alfredo Barnechea García, Armando Villanueva Mercado, Tania Janet Abad Jaime

Ahora Nación – AN: Pablo Alfonso López Chau Nava, Luis Alberto Villanueva Carbajal, Ruth Zenaida Buendía Mestoquiari

Alianza para el Progreso: César Acuña Peralta, Jessica Milagros Tumi Rivas, Alejandro Soto Reyes

Avanza País: José Williams Zapata (tras la renuncia de Phillip Butters)

Partido Político Fe en el Perú: Álvaro Gonzalo Paz de la Barra Freigeiro, Yessika Roxsana Arteaga Narváez, Shellah Belén Palacios Rodríguez

Frente Popular Agrícola del Perú: no presentó fórmula

Fuerza Popular: Keiko Sofía Fujimori Higuchi, Luis Fernando Galarreta Velarde, Miguel Ángel Torres Morales

Juntos por el Perú: Roberto Helbert Sánchez Palomino, Analí Márquez Huanca, Brígida Curo Bustincio

Libertad Popular: Rafael Jorge Belaúnde Llosa, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, Tania Ulrika Porles Bazalar

Ciudadanos por el Perú: no presentó fórmula

Partido Cívico Obras: Ricardo Pablo Belmont Cassinelli, Daniel Hugo Barragán Coloma, Dina Irene Hancco Hancco

Partido del Buen Gobierno: Jorge Nieto Montesinos, Susana Flor de María Matute Charún, Carlos David Caballero León

Partido Demócrata Unido Perú: Charlie Carrasco Salazar, María Edith Paredes Verdy, Wilbert Gabino Segovia Quin

Partido Demócrata Verde: Alex Gonzales Castillo, Maritza del Carmen Rosario Milagros Sánchez Perales, Félix Medardo Murazzo Carrillo

Partido Democrático Federal: Armando Joaquín Masse Fernández, Virgilio Acuña Peralta, Lydia Lourdes Díaz Pablo

Somos Perú: George Patrick Forsyth Sommer, Johanna Gabriela Lozada Baldwin, Herbe Olave Ugarte

Frente de la Esperanza 2021: Luis Fernando Olivera Vega, Elizabeth María del Rosario León Chinchay, Carlos Ricardo Cuaresma Sánchez

Partido Morado: Mesías Antonio Guevara Amasifuen, Heber Diómedes Cueva Escobedo, Marisol Yolanda Liñán Solís

País para Todos: Carlos Gonzalo Álvarez Loayza, María Cristina Chambizea Reyes, Diego Edgar Guevara Vivanco

Partido Patriótico del Perú: Herbert Caller Gutiérrez, Rossana Elena Montes Tello, Jorge Aquiles Carcovich Cortelezzi

Integridad Democrática: Wolfgang Mario Grozo Costa, Bertha Cecilia Azabache Miranda, Wellington Prada Chipayo

Perú Libre: Vladimir Roy Cerrón Rojas, Flavio Cruz Mamani, Bertha Rojas López

Perú Acción: Francisco Ernesto Diez-Canseco Távara, Roberto Diego Koster Jáuregui, Clara Amelia Quispe Torres

Perú Primero: Mario Enrique Vizcarra Cornejo, Carlos Hernán Illanes Calderón, Judith Carla Mendoza Díaz

PRIN: Walter Gilmer Chirinos Purizaga, Julio Alberto Vega Ybañez, Mayra Lizeth Vargas Gil

SÍCREO: Alfonso Carlos Espa y Garcés-Alvear, Alejandro Agustín Santa María Silva, Melitza Melania Yanzich Villagarcía

Perú Moderno: Carlos Ernesto Jaico Carranza, Miguel Elías Almenara Huayta, Liz Verónica Quispe Santos

Podemos Perú: José León Luna Gálvez, Jaqueline Cecilia García Rodríguez, Raúl Martín Noblecilla Olaechea

Primero La Gente: María Soledad Pérez Tello de Rodríguez, Raúl Alberto Molina Martínez, Manuel Antonio Ato del Avellanal Carrera

Progresemos: Paul Davis Jaimes Blanco, Mónica Margot Guillén Tuanama, Jorge Luis Caloggero Encina

Salvemos al Perú: dos fórmulas con igual porcentaje (36.364%)



Un Camino Diferente: Rosario del Pilar Fernández Bazán, César Arturo Fernández Bazán, Anita María Carnero Paredes de Gonza

Cooperación Popular: Yonhy Lescano Ancieta, Carmela Silene Salazar Jáuregui, Vanessa Rubith Lazo Valles

PTE–Perú: Napoleón Becerra García, Winston Clemente Huamán Henríquez, Nelida Juniana Cuayla Cuayla

Alianzas electorales

Unidad Nacional: Roberto Enrique Chiabra León, Javier Ignacio Bedoya Denegri, Neldy Roxana Mendoza Flores

Venceremos: Ronald Darwin Atencio Sotomayor, Elena Carmen Rivera Huamán, Alberto Eugenio Quintanilla Chacón

Fuerza y Libertad: Fiorella Giannina Molinelli Aristondo, Gilbert Félix Violeta López, María Luz Pariona Oré