El jueves 18 de diciembre la Comisión Permanente del Congreso realizará la segunda y definitiva votación del dictamen que amplía el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Así lo informó el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, quien precisó que ese día se decidirá si la prórroga aprobada previamente queda ratificada o no.

El Pleno otorgó una primera aprobación el 4 de diciembre, extendiendo el Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigencia de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), si esta se implementa antes.

El dictamen recibió 60 votos a favor, tras aceptar la propuesta del Ejecutivo de limitar la ampliación a un año adicional y no hasta 2027, para mantener el control y la viabilidad del proceso de formalización.

Congreso evitó reincorporar a mineros depurados

La iniciativa aprobada se centró exclusivamente en el plazo de ampliación. En una votación separada, el Pleno rechazó reincorporar a los 50 mil mineros depurados por incumplir requisitos normativos. Durante el debate, la congresista Diana Gonzales, integrante de la Comisión de Energía y Minas, alertó sobre la existencia de un mercado informal de alquiler de Reinfo, incluso de registros suspendidos, detectado en redes sociales. Esta situación motivó a mantener ambos temas separados.

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, y el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, acudieron al Parlamento para sustentar la posición del Gobierno. Ambos recomendaron una prórroga de solo un año, señalando que una extensión mayor debilitaría los mecanismos de control estatal y complicaría la gestión del proceso de formalización.

Con la votación del 18 de diciembre, el Congreso deberá decidir si mantiene el esquema ya aprobado o incorpora cambios de último momento. Para el sector, la sesión será determinante: más de 31 mil mineros inscritos dependen de esta ampliación para continuar en el proceso de formalización, mientras se define el marco normativo que regirá la minería artesanal y de pequeña escala el próximo año.