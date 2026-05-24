La Línea 1 del Metro de Lima anunció este domingo el cierre temporal de tres estaciones de su servicio debido al ingreso indebido de una persona a la vía férrea.

La disposición afecta a las estaciones Miguel Grau, El Ángel y Presbítero Maestro, generando modificaciones en el recorrido habitual del sistema de transporte.

La empresa informó que la suspensión busca garantizar la seguridad de los usuarios y del personal operativo mientras se atiende la emergencia.

Servicio opera en dos tramos

Debido al cierre parcial de estaciones, la Línea 1 viene operando temporalmente en dos rutas diferenciadas.

Tramo sur

De Villa El Salvador hasta Gamarra

Tramo norte

De Bayóvar hasta Caja de Agua

La interrupción del servicio podría afectar el desplazamiento de miles de usuarios que utilizan este medio de transporte en Lima Metropolitana.

Empresa dará nueva actualización en la tarde

La Línea 1 del Metro de Lima indicó que, hasta el momento, no existe una hora confirmada para la reapertura de las estaciones afectadas.

Sin embargo, precisó que brindará una nueva actualización oficial a las 4:00 p.m. de este domingo 24 de mayo mediante sus canales institucionales.

Mientras tanto, la empresa recomendó a los pasajeros utilizar rutas alternas y seguir las indicaciones del personal presente en las estaciones.

Usuarios deberán tomar previsiones

El cierre temporal podría generar congestión en otras rutas de transporte público y retrasos en el traslado de pasajeros durante la jornada dominical.

Las autoridades y operadores del servicio reiteraron la importancia de respetar las normas de seguridad y evitar el ingreso no autorizado a las vías férreas.