La Línea 1 del Metro de Lima anunció este domingo el cierre temporal de tres estaciones de su servicio debido al ingreso indebido de una persona a la vía férrea.
La disposición afecta a las estaciones Miguel Grau, El Ángel y Presbítero Maestro, generando modificaciones en el recorrido habitual del sistema de transporte.
La empresa informó que la suspensión busca garantizar la seguridad de los usuarios y del personal operativo mientras se atiende la emergencia.
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Servicio opera en dos tramos
Debido al cierre parcial de estaciones, la Línea 1 viene operando temporalmente en dos rutas diferenciadas.
Tramo sur
- De Villa El Salvador hasta Gamarra
Tramo norte
- De Bayóvar hasta Caja de Agua
La interrupción del servicio podría afectar el desplazamiento de miles de usuarios que utilizan este medio de transporte en Lima Metropolitana.
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Empresa dará nueva actualización en la tarde
La Línea 1 del Metro de Lima indicó que, hasta el momento, no existe una hora confirmada para la reapertura de las estaciones afectadas.
Sin embargo, precisó que brindará una nueva actualización oficial a las 4:00 p.m. de este domingo 24 de mayo mediante sus canales institucionales.
Mientras tanto, la empresa recomendó a los pasajeros utilizar rutas alternas y seguir las indicaciones del personal presente en las estaciones.
Usuarios deberán tomar previsiones
El cierre temporal podría generar congestión en otras rutas de transporte público y retrasos en el traslado de pasajeros durante la jornada dominical.
Las autoridades y operadores del servicio reiteraron la importancia de respetar las normas de seguridad y evitar el ingreso no autorizado a las vías férreas.