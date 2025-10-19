El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Martín Prieto Barrera, encabezó la ceremonia que marcó la llegada de la tuneladora “Delia” a la estación Elio (E-08), en el marco de la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, el primer sistema de transporte subterráneo del país.

La actividad, según informó el MTC, representa un nuevo hito en la ejecución de este megaproyecto de infraestructura.

La máquina, que inició su recorrido en la estación San Juan de Dios (E-19), ha perforado hasta la fecha 9.3 kilómetros de túnel e instalado 4,668 anillos de concreto, lo que garantiza la estabilidad y seguridad de la vía subterránea. Tras alcanzar la estación Elio, continuará su trayecto hacia San Marcos, en el Cercado de Lima.

Durante la supervisión, el ministro Prieto estuvo acompañado por el viceministro de Transportes, Ismael Sutta Soto, y la representante de la concesionaria Metro de Lima Línea 2, Carmen Deulofeu Palomas. Las autoridades realizaron un recorrido por la zona de cale para verificar los avances y las condiciones de la obra.

El titular del MTC destacó que este avance “representa un paso firme hacia una Lima y Callao más conectadas, modernas y sostenibles”, resaltando el compromiso del Gobierno de transición y reconciliación nacional, encabezado por el presidente José Jerí, con la culminación del proyecto.

“Estamos construyendo una infraestructura de clase mundial que transformará la manera en que los peruanos se desplazan. Con la Línea 2 reduciremos los tiempos de viaje y mejoraremos la calidad de vida de millones de ciudadano”, señaló el ministro.

La Línea 2 conectará los distritos de Ate y Callao en aproximadamente 45 minutos y beneficiará directamente a más de 2.5 millones de personas.

Será el primer metro 100% automatizado del Perú, con tecnología de nivel GoA4, comparable a los sistemas más avanzados del mundo.

Actualmente, la etapa 1A del proyecto se encuentra en marcha blanca desde diciembre de 2023, con cinco estaciones operativas entre Evitamiento y Mercado Santa Anita, donde ya se han registrado más de 26 millones de viajes gratuitos.