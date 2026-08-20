Una obra de mejoramiento vial en la avenida Marañón, en Los Olivos, lleva aproximadamente dos meses paralizada, lo que ha generado malestar entre vecinos y comerciantes debido al polvo y la tierra que se levantan constantemente por el paso de los vehículos.

Vecinos de la zona protestaron para exigir a la Municipalidad de Lima una solución ante la paralización de la obra, que está bajo responsabilidad de la comuna metropolitana. Según denunciaron, los trabajos dejaron la vía sin asfaltar y con grandes cantidades de tierra y materiales de construcción.

El polvo también afecta al mercado Laura Caller y a otros negocios ubicados en los alrededores. Los comerciantes denunciaron que esta situación perjudica sus ventas, debido a que la presencia de polvo y tierra ha reducido la afluencia de clientes.

Los vecinos también manifestaron su preocupación por las posibles consecuencias en la salud, especialmente entre los niños. Según relataron, algunos menores presentan problemas respiratorios y cuadros de asma, mientras que otros residentes han reportado molestias en la piel debido a la exposición al polvo.

El alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, acudió a la zona tras los reclamos de los vecinos y señaló a Canal N que la obra está a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ya que se trata de una vía metropolitana.

Castillo señaló que se comunicó con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, para conocer el estado de la obra y solicitar una solución inmediata. Asimismo, advirtió que, de no obtener una respuesta, acudirá personalmente a la Municipalidad de Lima para buscar una alternativa al problema.

El burgomaestre anunció que la Municipalidad de Los Olivos coordinará medidas para restringir el tránsito vehicular en el tramo afectado, debido a que el paso de las unidades genera grandes cantidades de polvo y empeora las condiciones de la zona.

Asimismo, indicó que la situación fue comunicada a la Policía, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Prevención del Delito, con el propósito de poner en conocimiento de estas instituciones la problemática y promover medidas frente a la emergencia sanitaria denunciada por los vecinos.

Entre tanto, vecinos y comerciantes continúan a la espera de una respuesta de la Municipalidad de Lima. Ambos sectores exigen que la obra sea reanudada o que se implementen medidas temporales para controlar el polvo y garantizar el tránsito seguro por la avenida Marañón.