Dos hombres quedaron gravemente heridos luego de ser víctimas de un ataque armado registrado en el Sector 1, Grupo 25, en el distrito de Villa El Salvador.

Según relataron los vecinos, las víctimas caminaban por la vía pública cuando fueron sorprendidas por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. Los desconocidos sacaron sus armas, realizaron varios disparos y huyeron del lugar con rumbo desconocido.

“La moto lineal ha pasado así volando. Eran dos sujetos vestidos de negro, estaban con casco”, indicó una vecina a RPP.

Los dos hombres fueron trasladados de emergencia al Hospital de Emergencias Villa El Salvador, donde permanecen internados y su estado de salud es reservado.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del ataque y acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes y recoger evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido.

Durante las diligencias en la escena, los peritos encontraron envoltorios que contendrían sustancias ilícitas, además de más de diez casquillos de bala.

Las autoridades manejan diversas hipótesis sobre el ataque y no descartan que se trate de un ajuste de cuentas o un atentado relacionado con el cobro de cupos. Sin embargo, estas posibilidades deberán ser confirmadas o descartadas como parte de las investigaciones.