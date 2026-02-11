Bertha Rojas, madre de Jhon Esnaider Nureña Rojas (19), alias ‘JJ’, negó que su hijo pertenezca a la organización criminal ‘Los Pulpos’, como lo sostiene la Policía Nacional.

La mujer negó que su hijo haya intentado huir a Chile, país donde fue detenido la semana pasada, y aseguró que su viaje fue únicamente para “estudiar”.

“Yo tengo pruebas que mi hijo nunca se ha ido huyendo, como dice la Policía. Mi hijo se ha ido a estudiar, tengo el certificado de matrícula de Chile. Mi hijo se ha ido a estudiar. Si dicen ellos que mi hijo se ha ido huyendo, lo hubieran agarrado acá, ¿no creen ustedes?”, declaró a RPP.

“Yo sí estoy indignada, porque a mi hijo le han ‘sembrado’ muchas cosas. Él no ha participado de ‘Los Pulpos’, no es partícipe de ‘Los Pulpos’. Mi hijo no tiene nada que ver con esos muchachos. Acá, a todo muchacho que chapan dicen que es de ‘Los Pulpos’. Yo no sé qué cosa tienen con ellos”, agregó.

Actualmente, alias ‘JJ’ permanece recluido en el Establecimiento Penitenciario de Trujillo, cumpliendo nueve meses de prisión preventiva ordenados por el Poder Judicial.

Nureña Rojas está sindicado como brazo armado de ‘Los Pulpos’ y de mantener contacto directo con Jhonsson Smit Cruz Torres, líder de dicha organización criminal.

Cabe recordar que alias ‘JJ’ fue detenido al descender de un avión en Chile, posteriormente devuelto al Perú y puesto bajo custodia de la Policía Nacional. Poco después, fue trasladado a Trujillo para enfrentar el proceso legal que se le sigue.