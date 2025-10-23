Una madre y su hija fueron asesinadas a puñaladas en el jirón Los Ébanos, en San Juan de Lurigancho, pese al estado de emergencia decretado para combatir la delincuencia en Lima y Callao.

Según fuentes policiales consultadas por RPP, ambas regresaban a su casa cuando fueron interceptadas por dos sujetos encapuchados que intentaron robarles.

Las víctimas, identificadas como Litzy Espinoza Harter (30) y Diana Harter Portilla (53), habrían intentado resistirse al asalto, lo que provocó que los agresores las atacaran con un cuchillo antes de huir del lugar.

Litzy Espinoza falleció en el acto, mientras que su madre murió camino al Hospital San Juan de Lurigancho.