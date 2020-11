Las protestas contra la investidura de Manuel Merino no cesan en la capital y las regiones del país. Centenas de personas se trasladaron hasta Larco Mar, en el distrito de Miraflores.





Así, las marchas continúan en contra de la vacancia presidencial por tercer día consecutivo.

Varios grupos de ciudadanos se reunieron en distintos puntos de Miraflores para protestar en contra Manuel Merino de Lama.

Los ciudadanos también se mostraron en contra del primer ministro Ántero Flores-Aráoz.

En las pancartas se puede leer: “Vizcarra no es por ti, es por mi país”, “Manuel Merino no me representas”, “Este Congreso no me representa”.

Cabe precisar que diferentes protestas se realizan en el Cercado de Lima y Miraflores; así como en las ciudades de Arequipa, Huancayo, Trujillo, Iquitos, Ayacucho, Huánuco, Tumbes, Cusco y otras.

Ciudadanos se movilizaron de manera pacífica, incluso muchos de ellos practicaron danzas típicas del país y tocaron el cajón peruano.

