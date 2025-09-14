Cientos de afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) se concentraron en el Cercado de Lima en rechazo a la reciente reforma de pensiones, principalmente en la Plaza San Martín, la Avenida Abancay y el Congreso.
La protesta, que superó las 12 horas, también se replicó en otras regiones como Piura, Trujillo y Puno, con demandas de cambios en la legislación previsional y el retiro de hasta 4 UIT de los fondos de las AFP.
Durante la movilización se produjeron enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú (PNP), que dejaron heridos y la detención de al menos un manifestante en la Avenida Abancay.
Entre los heridos se reportaron dos jóvenes, uno identificado como Samuel, quien quedó inconsciente y fue trasladado de emergencia, y un periodista alternativo que resultó lesionado mientras cubría la masiva marcha por el retiro de la AFP.
La policía intervino con gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes que intentaban avanzar hacia el Congreso, lo que provocó irritación y dificultades para respirar a varios jóvenes.
En la noche de este sábado, las autoridades todavía mantenían la presencia policial y controlan la movilización, mientras varias vías del Cercado de Lima permanecen cerradas para hacer respetar el orden.
Los manifestantes continúan exigiendo el retiro de los fondos de AFP y la derogación de la reforma de pensiones, en una jornada marcada por tensión y protestas ciudadanas que reflejan el descontento social con la nueva legislación previsional.
Video: Canal N
Video: Redes sociales X - TikTok
