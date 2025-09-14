Cientos de afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) se concentraron en el Cercado de Lima en rechazo a la reciente reforma de pensiones, principalmente en la Plaza San Martín, la Avenida Abancay y el Congreso.

La protesta, que superó las 12 horas, también se replicó en otras regiones como Piura, Trujillo y Puno, con demandas de cambios en la legislación previsional y el retiro de hasta 4 UIT de los fondos de las AFP.

Durante la movilización se produjeron enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú (PNP), que dejaron heridos y la detención de al menos un manifestante en la Avenida Abancay.

Entre los heridos se reportaron dos jóvenes, uno identificado como Samuel, quien quedó inconsciente y fue trasladado de emergencia , y un periodista alternativo que resultó lesionado mientras cubría la masiva marcha por el retiro de la AFP.

La policía intervino con gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes que intentaban avanzar hacia el Congreso, lo que provocó irritación y dificultades para respirar a varios jóvenes.

En la noche de este sábado, las autoridades todavía mantenían la presencia policial y controlan la movilización, mientras varias vías del Cercado de Lima permanecen cerradas para hacer respetar el orden.

Los manifestantes continúan exigiendo el retiro de los fondos de AFP y la derogación de la reforma de pensiones, en una jornada marcada por tensión y protestas ciudadanas que reflejan el descontento social con la nueva legislación previsional.

#EnVivo



Se registran protestas en la avenida Abancay contra la nueva ley del sistema previsional



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/ZdEnVSoEo9 — Canal N (@canalN_) September 13, 2025

Video: Canal N

🇵🇪 Av. Abancay, Plaza San Martin, Lima, Perú

Protesta contra la nueva ley de las AFP.

Jóvenes cantan el Himno Nacional tratando de que su voz sea escuchada en una marcha pacífica, son el futuro del país. Si no cuidamos su bienestar, ¿entonces qué?pic.twitter.com/Nea1Cu50uC — Marimaz Huaynalaya (@Marimaz8) September 14, 2025

Video: Redes sociales X - TikTok