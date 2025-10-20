Margarita Haro Pinto, fiscal provincial penal titular de San Juan de Lurigancho, hizo pública una grave denuncia al afirmar que ha sido objeto de amenazas de muerte y extorsiones por parte de las organizaciones criminales que investiga. De acuerdo con la representante del Ministerio Público, integrantes de las bandas Los Chuckys de Juan Pablo II y Los Pepes habrían intentado intimidarla para que abandone los casos en su contra.

“Me han dicho que en 24 horas tengo que dejar de ser fiscal”, sostuvo en una entrevista a Panorama, donde detalló que los mensajes extorsivos fueron enviados directamente a su teléfono celular.

La magistrada señaló que las amenazas provendrían de la organización criminal “Los Pepes”, encabezada por un sujeto apodado “El Colocho”, quien le exige apartarse del caso bajo la amenaza de atentar contra su vida y la de su familia.

“Dicha persona me amenaza de atentar contra mi integridad si no me retiro del cargo de fiscal provincial de San Juan de Lurigancho y, específicamente, del caso Los Chuckys”, señaló Haro, en alusión a la investigación que encabeza contra varios presuntos miembros de dicha organización criminal, entre ellos Patricio Urbano Lara, Eynar Lara Quiñones y Giovanna Lara Quiñones.

Desde el Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho, la fiscal Margarita Haro lidera una investigación por los delitos de extorsión agravada, tenencia ilegal de armas y pertenencia a organización criminal. Su denuncia revela los serios peligros a los que se exponen los operadores de justicia en la lucha contra el crimen organizado en Lima Este.