El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) presentó un ambicioso plan para construir un sistema de interconexión vial subterránea que enlazará los distritos de La Molina y Santiago de Surco, con una inversión estimada de S/3,607 millones.

El proyecto contempla la edificación de dos túneles paralelos, uno por sentido de circulación, que recorrerán 19,4 kilómetros bajo las avenidas La Molina, El Derby, Primavera, Los Fresnos y Los Cóndores, entre otras. La obra se ejecutará utilizando el Nuevo Método Austriaco (NATM), técnica que permite excavar en suelos urbanos con menor impacto superficial.

CONGESTIÓN

Durante la ceremonia de presentación, el ministro César Sandoval Pozo destacó que esta iniciativa “marcará un antes y un después en la movilidad de Lima Este” y beneficiará a más de un millón de personas. Sandoval subrayó que busca se reducir la congestión vehicular y modernizar la infraestructura urbana.

El plazo de ejecución será de 60 meses y el siguiente paso será la elaboración del expediente técnico. Por su parte, el alcalde de La Molina, Diego Uceda, agradeció el respaldo del Ejecutivo. “Este proyecto deja de ser una idea en el papel y comienza su ruta hacia la realidad. La colaboración del MTC es clave para mejorar la movilidad y la calidad de vida de nuestros vecinos”, señaló.

