Entre lágrimas, la madre de un adolescente de 14 años pidió justicia tras el atropello que sufrió su hijo la noche del último sábado 27 de junio. Según la investigación preliminar, el conductor, identificado como Kevin Choquehuanca Valdivia, presuntamente manejaba en estado de ebriedad. El accidente ocurrió en San Martín de Porres.

De acuerdo con América Hoy, el adolescente permanece internado en el Hospital Negreiros, en el Callao, donde se debate entre la vida y la muerte.

La madre denunció que, hasta el momento, ni el conductor señalado como responsable del atropello ni sus familiares se han puesto en contacto con ella para conocer el estado de salud de su hijo. En ese contexto, pidió el apoyo del Ministerio de la Mujer y de la doctora Rosario Sasieta para que su caso reciba atención.

“ Cada día que vengo, no me dan posibilidades de vida para mi hijo. Ayer me dijeron que hasta ahí quedaba, pero yo sé que Dios va levantar a mi hijo de esa cama, pido justicia, me siento destrozad a”, manifestó entre lágrimas.

“ Nunca pensé sentir un dolor tan grande. La vida de mi hijo no puede acabar ahí, él tenía un propósito grande ”, agregó.

Asimismo, señaló que Choquehuanca Valdivia afronta una denuncia por un presunto atropello ocurrido en 2024 y solicitó a las autoridades que profundicen las investigaciones y dispongan su inmediata detención.

“ El fiscal que dé la orden de detención que hasta el día de hoy no dan, quiero justicia ”, sostuvo.

La madre de familia señaló que los médicos le informaron que su hijo tenía prácticamente muerte cerebral y que, por ese motivo, le solicitaron autorización para desconectarlo de las máquinas que lo mantienen con vida.

“ Dicen que no pueden hacer nada, pero mientras su corazón siga latiendo yo no voy a permitir que lo desconecten. Pido a todas las madres que me ayuden en oración, ayúdenme para que seamos miles orando por mi hijo y Dios pueda levantarlo, yo no pierdo la esperanza, ese hombre no puede quitarle la vida a mi hijo, mi hijo tiene que vivir, tiene un propósito, él es mi ayuda, es bueno, mi compañero... por favor... ”, indicó.