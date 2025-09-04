La Municipalidad de Lima anunció que la Vía Expresa Sur será inaugurada el próximo martes 9 de septiembre, tras la culminación de los trabajos prevista para este domingo 7.

Esta obra, que demandó una inversión de 53 millones de soles, contempla carriles exclusivos para el Metropolitano y busca mejorar la movilidad hacia los distritos del sur de la capital.

El nuevo tramo conecta la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes con la Panamericana Sur y se extiende a lo largo de 4.8 kilómetros. Según cifras municipales, la infraestructura permitirá el tránsito de unos 100 mil vehículos diarios, además de habilitar el paso de los buses del Metropolitano, que contará con seis estaciones a lo largo de la ruta.

De acuerdo con Emape, la construcción se ejecutó con maquinaria especializada capaz de colocar hasta 400 metros de concreto por día, en ambos carriles de 12 metros de ancho. La obra incluye paraderos en puntos estratégicos como República de Panamá, Panamericana Sur, La Castellana, Surco, Próceres y Ayacucho.

En una segunda etapa, estos cruces serán reemplazados por pasos a desnivel, entre los que destacan los viaductos proyectados en República de Panamá y la Panamericana Sur.

Respecto a la expansión del sistema de transporte, el gerente de Infraestructura de Emape, Lech Espinoza, señaló que el proyecto contempla que el Metropolitano llegue hasta los balnearios del sur.

“Conectando esta parte del Metropolitano, de República de Panamá y Panamericana, el servicio va a llegar hasta San Bartolo a través de la Panamericana antigua, que empieza en Pedro Miotta y acaba en San Bartolo, ya está ejecutada”, indicó.

La ampliación permitiría enlazar Carabayllo, en el extremo norte, con la zona sur de Lima, generando una cobertura metropolitana a gran escala. Mientras tanto, la extensión norte del sistema aún se encuentra incompleta: solo seis estaciones en Carabayllo están en funcionamiento, pese a que el plan considera más tramos.

La Municipalidad de Lima subrayó que tanto la expansión norte como la sur son necesarias para consolidar la red del Metropolitano y responder al crecimiento de la demanda de pasajeros.